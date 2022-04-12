托卡耶夫总统与教宗方济各举行视频会晤

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 教宗方济各将对哈萨克斯坦进行正式访问。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日晚与罗马主教方济各（Pope Francis）举行了视频会晤。

视频会晤中，双方就进一步加深哈萨克斯坦与梵蒂冈之间各领域合作的前景，以及促进宗教间和谐和宗教间对话等议题进行了讨论。

双方重点围绕预定于今年九月在努尔苏丹市召开的第七届世界和传统宗教领袖大会相关的内容交换了意见。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调指出，这一盛会的举办对哈萨克斯坦具有重要的意义。

托卡耶夫介绍了宗教间和谐共存的哈萨克斯坦模式，以及正在实施的大规模政治和经济改革措施。

教宗方济各感谢托卡耶夫总统与他的此次会晤，并证实他将访问哈萨克斯坦，出席在努尔苏丹市举行的第七届世界和传统宗教领袖大会。方济各指出，他对此次访哈之行充满了期待。

«我对这场旨在促进宗教对话、国家间和解和团结的大会有着很高的期许。这是当前情况下急需的。»方济各说。

方济各着重强调，在当前的国际地缘政治态势下，和谐与团结是重中之重。

«我们见证着贵国的多元一体特征，这堪称稳定的基石。我们很高兴的看到，哈萨克斯坦对此有着理解的眼光。您可以信任我的支持。我对您的努力予以高度评价。»方济各说。

会谈当中，托卡耶夫表示哈萨克斯坦致力于加深与圣座在宗教领域的信任与合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】