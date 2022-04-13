哈萨克斯坦《塞梅核安全区》法案获得议会一读通过

哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 哈萨克斯坦将组建塞梅核安全区。

能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫13日在马吉利斯（议会下院）全体会议上，就《塞梅核安全区》法案进行了介绍。

据其介绍，哈萨克斯坦国家核中心自2008年开始，对前苏联遗留的塞梅核试验场及其周边地区土地进行了大范围的检测，总检测次数超过200万次，送检土壤样本超过5000份。

经过细致的分析和评估，目前已对受污染区域的具体范围做出了规划。

为了能够有效地管理这一受污染区域，计划在这一范围内建立塞梅核安全区，划定相关界限，区分受污染土地与可以利用的正常非污染土地。

而《塞梅核安全区》法案的制定，则是旨在从立法角度为这一区域的管理提供支持。

法案计划为核安全区指定授权管理机构，统一调配在安全区内的核污染清理、管理放射性废弃物、防止废弃物扩散至区域外等各类工作。

在核安全区内，将对法案未规定的所有活动予以禁止，防止核污染的流出。

能源部长还表示，拟将能源部下属的国家核中心指定为塞梅核安全区的授权管理机构。

他强调，该机构成立于1992年，以元塞梅核试验场所属机关和科研机构为基础成立，在和平利用核能、清理核能基础设施、发射生态学等领域拥有长达30年的经营经验，具有充沛的人员和设备保障，以及相匹配的基础设施和许可证件。

法案还随附了针对土地法和环境法的相关修订意见，以便于在其中明确«核安全用地»的相关法律概念，使塞梅核安全区能够尽快发挥作用。

经过马吉利斯（议会下院）全体会议的讨论，《塞梅核安全区》法案获得了一读通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】