穆尔扎哈利耶夫出任国家石油天然气公司董事会主席

哈通社/努尔苏丹/4月14日--根据«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会和总统办公厅的决议，马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫被任命为哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会主席。

同时，根据总统令，马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫被解除其哈萨克斯坦总统顾问职务。

马赫祖穆·马拉特吾勒·穆尔扎哈利耶夫于1978年出生在阿拉木图市，毕业于图兰大学和外交部外交学院，以及哈萨克国立科技和工程大学。

2004-2007年 ，在«MIDrillingFluidsInternational»油气公司工作；

2007-2010年，任哈萨克油气国有控股公司旗下«Tenizservis»公司总经理；

2010-2012年，任哈萨克油气国有控股公司常务董事；

2010-2013年，任哈萨克油气国有控股公司创新开发和服务项目事务副董事长；

2013-2014年，任哈萨克斯坦石油和天然气部副部长；

2014-2019年，任哈萨克斯坦能源部副部长；

2019-2021年，任哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长；

2021-2022年，任哈萨克斯坦能源部部长；

2022年1月起，任哈萨克斯坦总统顾问。