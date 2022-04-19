哈萨克斯坦积极推动实现联合国可持续发展目标

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦经济研究院董事会副主席阿里汗·阿巴卡诺夫宣布，哈国将启动对联合国第二阶段可持续发展目标在哈实施情况的自愿性调查。

在19日召开的新闻发布会上，阿里汗·阿巴卡诺夫表示，哈萨克斯坦自独立伊始就始终坚持联合国提出的全球可持续发展原则，并组建了由政府副总理主持的协调理事会，分阶段的执行联合国2030年可持续发展议程中的目标任务。

据其介绍，协调理事会内包括了所有相关机构，并分为5个主要的工作方向：人民、土地、繁荣、伙伴关系与和平。

阿里汗·阿巴卡诺夫表示，去年开始在哈萨克斯坦国家经济部下设了一个理事会，负责监督哈国的可持续发展进程。

哈萨克斯坦首次于 2019 年向联合国提交了对可持续发展目标实施情况的自主审查，并在2021年制定了可持续发展任务的国家指标。今年，第二阶段可持续发展目标实施情况自愿性全国调查将在全国启动。

调查活动将由经济研究院与国家经济部合作完成。

2015 年 9 月，联合国成员国通过了到 2030 年的可持续发展议程。这一计划提出了17个可持续发展目标，包括与贫困、不平等、气候、环境退化、繁荣以及和平与正义有关的挑战。

这些目标相互关联，旨在不让任何一个人掉队，联合国计划在2030年之前实现每个目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】