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    11:34, 19 四月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦进一步增加公费教育名额

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    哈通社/努尔苏丹/4月19日--哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫在19日召开的政府例行工作会议上表示，下一学年将为高等教育提供7.3万个，为中专院校提供3.1万个公费教育名额。

    部长表示，目前在全国教育机构学习的学生人数超过110万人，平均每年有30万人进入劳动力市场。 正在开展 6 个主要方向的工作，以培养高素质工作人员。其中包括扩大教育机会、扩大学术自由、优化管理、更新教育计划、开设新计划、让雇主参与干部培养计划和教育质量保障等。

    阿伊玛汗别托夫介绍说，在过去几年中，高等教育公费教育名额翻了一番。 今年，计划提供 7.3万份名额。同时，学生的奖学金也增长了2倍。

    “我们已将全国统一高考数字化，高考生们一年内有4次高考机会，这对我考生来说是一个非常灵活的机制。 但是，对高考分数的要求也有所提高。对教育类专业的门槛从50分提高到了75分。 医学专业的最低分数线提高至 70分，法律专业分数线提高至 75分。 ” 他说。

    据其介绍，根据总统的指示，将技术类专业的公费教育名额占比从 40% 增加到了 60%。“为中专院校提供的公费教育名额也在逐年增加，今年增至 3.1万个。 其中 70% 提供给技术类专业。 ”

    【编译: 阿依波塔】


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    哈萨克斯坦 教育 教育部 黄金储备
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