托卡耶夫总统会见俄罗斯鄂木斯克州州长

哈通社/努尔苏丹/4月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日在总统府会见到访的俄罗斯联邦鄂木斯克州州长亚历山大·布尔科夫。

会谈中，双方哈萨克斯坦地方与鄂木斯克州之间的经贸、机械制造、交通运输和农业领域合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统指出，有效的地区间合作对双边经贸带来了积极影响。

“我们注重关注地区间合作发展。其中，鄂木斯克州非常重要。该地区与我国之间的贸易额达3.8亿美元，而哈萨克斯坦是鄂木斯克州的最大合作伙伴。此外，哈萨克同胞生活的该边境地区对我们来说非常重要。 ” 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，在鄂木斯克地区生活的哈萨克族同胞是双边合作关系的“金桥 ” 。此外，总统还向州长亚历山大·布尔科夫就该州哈萨克族裔同胞与历史祖国建立精神关系提供的全面支持表示了感谢。

会谈中，托卡耶夫总统代表哈萨克斯坦人民感谢鄂木斯克州政府和民众在该地区隆重纪念哈萨克历史上的著名人物硕罕·瓦里汗诺夫和萨肯•赛富林。

鄂木斯克州州长表示，该州愿意在农工综合体、食品生产、石化和建筑业领域与哈萨克斯坦企业开展合作。

【编译：小穆】