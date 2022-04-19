联合国教科文组织：国际古迹遗址日聚焦气候变化

哈通社/努尔苏丹/4月19日 —— 据联合国新闻处消息，联合国教科文组织在周一国际古迹遗址日(International Day for Monuments and Sites)警告说，三分之一的自然遗址和六分之一的文化遗址目前正受到气候变化的威胁。

教科文组织表示，除了提供有趣的地方参观和了解过去，这些遗址也是气候变化观测站，收集和分享有关气候实践的信息。

国际日

1983年，联合国教科文组织第22届大会决定每年的4月18日为“国际古迹遗址日”。国际古迹遗址理事会每年确定一个活动主题，并在世界范围内号召会员国开展相关活动，向公众宣传文化遗产保护的意义，扩大社会影响。

为进一步推动气候变化大背景下文化遗产的保护工作，展现遗产保护在应对气候变化、实现可持续发展等问题中的潜力，国际古迹遗址理事会将2022年度国际古迹遗址日的主题确定为“遗产与气候”。

令人不安的趋势

近几个月和几年来，世界目睹了文化和自然遗产遗址受到野火、洪水、风暴和大规模漂白事件的威胁。

教科文组织题为《世界遗产森林:压力下的碳汇》的报告显示，令人震惊的是，60%的世界遗产森林受到气候变化相关事件的威胁。

根据联合国教科文组织《海洋世界遗产: 全球蓝碳资产管理研究》( UNESCO Marine World Heritage:guardians of the globe ' s blue carbon assets study ), 海洋遗址同样面临压力，这些重要的碳储量中有三分之二——全球蓝碳资产的15%——目前正面临退化的高风险。

研究显示，如果不采取行动，珊瑚可能会在本世纪末从自然遗产地消失。

应对无可辩驳的影响

为了应对这些对世界遗产古迹和遗址的不可否认的影响，教科文组织正在努力支持各国加强应对气候变化相关影响和灾害并从中恢复的能力。

与此同时，它还致力于利用文化在气候行动方面的潜力，这一潜力在很大程度上仍未得到开发。

该组织表示，通过文化为气候行动制定包容性的公共政策是推进共同的全球气候议程的另一个重要步骤，这将通过实施更新的世界遗产气候行动政策文件得到大力支持。

为明天筹划

教科文组织指出，在世界纪念1972年《世界遗产公约》50周年之际，积累关于世界遗产和气候变化的知识可以为下半个世纪的未来路线图提供信息。

值此国际日，教科文组织重申将世界遗产古迹和遗址充分纳入气候行动和战略的承诺。

它强调，它们是全球共有的资产，需要保护免受气候变化的影响，也是今世后代减缓和适应气候变化的横向工具。