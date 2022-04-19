哈通社/阿拉木图/4月19日 -- 阿拉木图库纳耶夫博物馆修复开馆。

为了庆祝哈萨克斯坦历史上著名的政治家和领袖——迪恩穆罕默德·阿赫梅多维奇·«迪玛希»·库纳耶夫诞辰110周年，阿拉木图市日前在专业人士的帮助下，对库纳耶夫博物馆进行了修缮复原工作。

19日，正式结束修复工作的博物馆举行了开馆仪式。阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫、库纳耶夫国际基金会主席埃勒达尔·库纳耶夫、库纳耶夫生前好友亚历山大·戈伊科洛夫，以及其他社会知名人士、活动家等出席了活动。

据了解，此次修复对博物馆收藏的许多物品进行了妥善的处理，确保文物依然保持最佳的状态。同时对博物馆内部设施进行了更新，安装了电梯和数字化设备，使参观者能够更加详实和有效地了解与这位伟人有关的各类信息。

位于阿拉木图的库纳耶夫博物馆与上世纪90年代建立并开放。博物馆的上一次更新实在2011年， 目前这座博物馆中收藏有8196件展品。

迪恩穆罕默德·阿赫梅多维奇·«迪玛希»·库纳耶夫（1911年12月30日——1993年8月22日），哈萨克族，前苏联党和国家领导人，曾任哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议主席、哈共中央第一书记等职。哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士，工学博士学位。

库纳耶夫是苏联时期哈萨克历史上为数不多的哈萨克族出身的第一书记。在他的领导下，哈萨克实现了显著的经济复苏，国家经济潜力增加了7倍，农业生产力大幅提升，人民生活水平、国家工业和生产水平上升到历史最高值，一跃成为苏联第三重要的加盟共和国，仅次于俄罗斯和乌克兰。许多人称库纳耶夫时代为哈萨克斯坦的«黄金时代»。

【编译：木合塔尔·木拉提】