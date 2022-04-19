中国国家植物园正式揭牌

哈通社/北京/4月19日 —— 据新华社报道，中国国家植物园18日在北京正式揭牌。

据报道，该植物园总规划面积近600公顷，全球不同地理分区的代表植物及珍稀濒危植物3万种以上，收藏五大洲代表性植物标本500万份，建成20个特色专类园、7个系统进化植物展示区和1个原生植物保育区。

国家林草局野生动植物保护司副司长周志华说，未来将稳步推进国家植物园体系建设，逐步实现中国85%以上野生本土植物、全部重点保护野生植物种类得到迁地保护的目标。

专家认为，建设以国家植物园为引领的植物园体系是迁地保护的主要形式，将同以国家公园为主体的就地保护体系形成有机衔接、相互补充，共同推动形成较为完整的生物多样性保护体系。

据介绍，中国是全球植物多样性最丰富的国家之一，已知的高等植物有3.7万余种，约占全球的十分之一。国家植物园是以开展植物迁地保护、科学研究为主，兼具科学传播、园林园艺展示和生态休闲等功能的综合性场所。

2021年10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，中国提出本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动北京、广州等国家植物园体系建设。