参议院批准旨在加强突厥语国家间合作的法案

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）21日审议通过了《关于批准<哈萨克斯坦政府与国际突厥学院之间就国际突厥学院安置条件和规则有关的协议>的法案》。

国际突厥学院的宗旨是协调旨在保护、发展和促进突厥语言、文学和文化的突厥学领域的研究工作。

目前国际突厥学院的成员包括了哈萨克斯坦、吉尔吉斯、阿塞拜疆和土耳其。

哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫说：«鉴于国际突厥学院的总部位于努尔苏丹市，因此这份协议的主要目的在于明确国际突厥学院在我国开展工作期间的地位和优先事项等。»

根据他的说法，国际突厥学院共有17名工作人员，其中2人为外国公民。

阿伊玛汗别托夫表示：«协议生效之后，国际突厥学院的本地和外籍工作人员将需要在外交部完成认证程序。对于外籍工作人员而言，这将是他们在哈开展工作的基础。一直以来，国际突厥学院积极地从事科学研究、书籍和杂志出版工作，筹办各种国际论坛和会议，为各个突厥国家的学者开展突厥学研究提供便利和平台。»

教科部长同时指出，这份协议的通过，将进一步促进突厥国家组织成员国之间的相互合作，并提升哈萨克斯坦在突厥世界中的影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】