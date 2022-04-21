欧洲理事会主席米歇尔访问乌克兰

哈通社/基辅/4月21日 —— 据新华社报道，欧洲理事会主席米歇尔20日访问乌克兰首都基辅并与乌总统泽连斯基举行会晤，双方就乌克兰申请欧盟候选国地位、对俄罗斯第六轮制裁、马里乌波尔局势和乌克兰重建等问题进行了讨论。

据乌克兰总统网站报道，在会见结束后举行的媒体见面会上，泽连斯基表示，为获得欧盟候选国地位，乌方已向欧盟方面递交了“调查问卷”的部分答复，乌方期待欧盟就乌克兰“入盟”这一优先问题开会表决。米歇尔表示，关于给予乌克兰欧盟候选国地位问题，欧盟拟于6月底做出决定。

泽连斯基呼吁欧盟尽快批准对俄罗斯的第六轮制裁措施。他表示，希望新的制裁措施能够对俄罗斯石油和天然气实施全面禁运。米歇尔表示，欧盟支持对俄罗斯加大施压。

泽连斯基表示，目前马里乌波尔的局势在恶化，遗憾的是乌俄双方没能就局势达成积极成果。乌方希望通过外交途径解决马里乌波尔被困人员解救问题，愿与俄方进行任何形式的人员交换。

泽连斯基还表示，在未来三年的总统任期内，他愿意就结束战争与俄罗斯总统普京进行对话。

据乌总统网站报道，泽连斯基与米歇尔当天还就成立“团结信托基金”以资助乌战后恢复和重建问题进行了讨论。