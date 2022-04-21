哈萨克斯坦政府总理邀请亚洲国家积极利用跨里海交通运输线

哈通社/努尔苏丹/4月21日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫21日通过在线连线方式出席博鳌亚洲论坛开幕大会，并发表讲话。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦政府当前正在就进一步改善民众生活水平和保障经济发展方向开展了一系列改革措施。

“今年3月份，国家领导人在国情咨文中公布了新的政治改革方案。政府制定了一项实施重要政治改革和综合反危机措施的国家计划。这些措施将有助于国家履行社会义务和为稳定发展创造良好条件。”他说。

哈萨克斯坦政府总理表示，本届论坛的主题充分体现了国际社会对疫情后发展的担忧。他强调，哈萨克斯坦希望尽快克服疫情造成的危机，并恢复稳定的国际经济联系。

因此，哈萨克斯坦总理提议遵守世卫组织新冠疫苗全球获取机制，制定疫苗和医疗设备公平分配规范。与此同时，斯马伊洛夫还指出了“一带一路”倡议框架下保持高度合作的重要性。

“哈萨克斯坦作为‘丝绸之路经济带’的主要部分，将加强国际过境运输的不间断供应。因此，我们邀请外国合作伙伴积极利用符合高水平运输安全标准和能够完全满足跨大陆货物运输需求的跨里海国际运输线。”斯马伊洛夫说。

据悉，主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”的博鳌亚洲论坛2022年年会于4月20日以线上线下相结合的方式正式开幕。

以色列、菲律宾、蒙古国和尼泊尔领导人，以及老挝总理和一系列国际组织领导通过在线方式出席了会议。

【编译：小穆】