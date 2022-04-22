哈乌议会上院间合作委员会就咸海保护问题举行会议

哈通社/克孜勒奥尔达/4月22日 -- 哈萨克斯坦共和国参议院与乌兹别克斯坦共和国最高议会间合作委员会第二次会议22日在克孜勒奥尔达州阿拉尔县举行。

会上就针对咸海复原和保护当地生态环境问题进一步加强哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的合作进行了讨论。

哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，两国领导人一直以来都不断强调，解决咸海问题，以及妥善处理两国跨境水资源利用方面的问题，是双方迫切需要解决的重要议题。

议长指出，曾经是周边地区最大的水资源宝库的咸海，如今已经成为了巨大的生态问题中心。因此，为了保障咸海恢复问题的妥善解决，两国之间的紧密合作十分重要。

阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦政府与世界银行共同实施的《锡尔河河道治理和保存咸海北部》计划的第一阶段是一项重要的步骤。而该计划的第二阶段将包括确保咸海水位的稳定。

他指出，有效地利用国际咸海拯救基金这一平台，将在保护和恢复咸海地区生态环境方面发挥重要的作用。

阿什姆巴耶夫还进一步表示，合作开展跨境水资源利用工作，建立有效地合作机制将为恢复咸海生态环境带来许多便利。而在相关工作的开展过程中，两国立法机关有必要紧密合作，从立法层面为咸海的保护和恢复提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】