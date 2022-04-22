第一副总理同在哈德国企业领导人举行会谈

哈通社/努尔苏丹/4月22日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔22日同在哈萨克斯坦运营的德国企业领导人举行了会谈。

会谈中，与会者就联合投资项目落实进展和进一步扩大哈-德经济合作计划进行了讨论。

林德天然气（Linde Gas）、西门子（SIEMENS）、拜耳（Bayer）、威乐中亚（WILO Central Asia）和汉莎集团（Lufthansa Group）代表出席了会谈。

会谈中，与会者就机械制造、冶金、能源和矿产领域合作问题进行了讨论。德国企业代表表示，在全球市场不稳定的背景下，哈萨克斯坦逐渐成为对商业发展和新投资具有吸引力的国家。

德国经济中亚地区代表处主任霍夫塞普·沃斯卡尼扬指出了哈萨克斯坦良好的营商环境，并表示德国商界支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫正在实施的体制改革。

西门子哈萨克斯坦分公司总经理迪亚斯·阿萨诺夫表示，哈萨克斯坦已开启数字化转型试点项目。他强调，西门子有兴趣作为基础设施和技术合作伙伴参与交通领域创新项目。

拜耳哈萨克斯坦分公司总经理劳玛·沃尔特表示，公开对话对商业环境的进一步改善创造条件。此外，他还提议改进创新药物认证机制。

蒂森克虏伯工业解决方案公司(ThyssenKrupp Industrial Solutions)总经理罗曼·卡尔谈及矿产和冶金领域项目转型问题，并表示愿意在采矿、水泥和化工行业提供广泛的产品和服务。

【编译：小穆】