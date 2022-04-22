总统：修宪将开启独立哈萨克斯坦历史的新篇章

哈通社/努尔苏丹/4月22日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统22日在总统府主持召开会议，讨论修宪问题。

参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫、国务秘书叶尔兰·卡林、总统办公厅主任穆拉特·努尔特列吾、司法部部长哈纳特·穆辛和修宪工作小组成员出席了会议。

托卡耶夫总统讲话中指出，为落实国情咨文中提出的改革倡议，需要对现行宪法进行补充和修改。

“工作小组已进行了相关修改草案。有名的法学家、人权事务代表、议会和国家机构代表参与了该工作，其中包括在宪法法院和宪法委员会工作过的人员。毫无疑问，他们的丰富经验将为宪法新规范的制定带来积极影响。尤其是关于设立宪法法院和调节其工作规范的意见很有用。”总统说。

托卡耶夫总统强调了在制定宪法修正案过程中考虑所有关于社会政治转型的建议的重要性。

“实际上，这意味着哈萨克斯坦正式转型至新的权力机构形成和引入新的政治文化的模式。为了有一个清晰完整的认识，我把这个模式和进程定义为第二共和国。根据新的规范，总统的权力将进一步减少，而议会和地方议会的作用将大大增强。此外，公民的参与将明显增加，执法体系也将不断加强。”总统说。

哈萨克斯坦总统指出，为确保人权问题进行的相关修正具有重要意义。

“公民宪法权益和自由保障机制将明显增强。我相信这将增加官员对其所采取行为质量的责任。此外，人权事务独立专员的职权和保障将在宪法层面得到确认。总之，对宪法的补充和修改仅包括国情咨文中提出的政治改革倡议和实施宪法需要修改的规范。”托卡耶夫说。

总统强调，在当前国内外局势的背景下，相关国家机构应开展积极工作。

最后，总统谈及土地利用问题，并向宪法改革工作小组的有效工作表示了感谢。

“今天，我将向宪法委员会提交宪法补充和修改草案。我相信，宪法的修正将开启独立哈萨克斯坦历史的新篇章。可以说，这是建设新哈萨克斯坦的重要里程碑。”他说。

【编译：小穆】