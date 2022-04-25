里海石油管线受损设施修复工作接近尾声 已开始恢复装载工作

哈通社/努尔苏丹/4月25日 – 在经过里海管道财团的紧急维修后，因天气原因受损的里海石油管线（CPC）位于俄罗斯黑海沿岸港口新罗西斯克港的第三号泊位VPU-3已经恢复正常。

根据里海管道财团公布的消息，受损的另一个受损的设施VPU-2目前还没有交付使用。

里海管道财团消息称，VPU-3已于4月23日完成维修并交付使用。财团指出，天气情况的好转令维修人员有机会在较短的时间内，开展潜水工作并完成了对浮筒的修复。

这意味着可以重新装载油。里海管道联盟还表示，Delta Commander 油轮目前正在港口装载。

据了解，里海石油管线位于黑海沿岸的管道终端设施VPU-2在3月底因黑海风暴受损，目前仍暂时停止工作。VPU-1则一直保持着正常的工作状态。

根据此前报道，今年3月20日，黑海海域的一场风暴损坏了哈萨克斯坦里海石油管道终端位于黑海沿岸港口新罗西斯克港的码头装置，CPC随后在3月23日宣布因恶劣天气停止在码头装载石油，28日CPC以最低限度恢复了田吉兹—新罗西斯克输油管的输油工作。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫4月19日在政府会议结束后接受记者采访时表示，哈萨克斯坦因里海石油管道设施受损暂停出口原油而遭受的损失估计约为1000-1500亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】