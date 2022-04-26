托卡耶夫总统宣布辞去阿玛纳特党主席职务

哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在阿玛纳特党第23次非例行代表大会上宣布退出该政党的决定。

托卡耶夫说：“在此之前，我曾说过离开党主席职务，并退出该政治党派。当前，是时候执行这个决定了。我今日起停止阿玛纳特党主席职权，决定退出党派。这是具有象征意义的步骤。我想借此机会，向大家感谢在总统大选中对我的信任和支持，也感谢大家委托我担任党的领导职务。”

总统强调，对我国所有领域开展改革转型至关重要，而政治体系也不应该被排除在这个过程之外。

“国家领导人不应偏向任何一个政治党派，也就是说必须是政治中立。这是我的明确立场。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，该原则对所有参加选举的政治团体提供平等机会。

“这将为政治体系中的公正性铺平道路。若政党不隶属于行政部门，人民对它的信任将增加，声誉也将提高。”总统说。

总统还表示，政治党派在马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）有着明显优势。因此，可以更加严格的监督政府和地方政府的工作。

会上，总统推举马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫为党主席。

【编译：小穆】