哈萨克斯坦央行行长在美国举行一系列会晤

哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据央行消息，在出席2022年国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议框架下，哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫在华盛顿举行了一系列双边会晤。

对美国进行工作访问框架下，央行行长同IMF总裁克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃举行会谈，并就区域当其地缘政治局势和对哈萨克斯坦经济的影响进行了深入讨论。

会见欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德时，双方就当前的货币政策，以及量化紧缩措施和针对俄罗斯的制裁对哈萨克斯坦金融市场的影响进行了讨论。

此外，皮尔玛托夫为首的哈萨克斯坦央行代表团还同IMF副总裁李波和IMF中东与中亚地区主管吉哈德•阿祖尔举行了会晤。会谈中，双方就哈萨克斯坦与IMF之间的合作前景，以及IMF技术援助和在阿拉木图开设IMF区域发展中心问题进行了讨论。

与此同时，哈萨克斯坦央行代表团同瑞士和波兰央行领导人，以及纽约联邦储备银行和瑞士财政部代表举行了会谈，并就双边合作前景深入交换了意见。

最后，央行代表团同全球投资商和国际评级机构（标普、惠誉和穆迪）代表举行会见，并介绍了哈萨克斯坦当前的宏观经济情况和国家政策。

【编译：小穆】