国务秘书谈宪法改革的五大方向

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 国务秘书叶尔兰·卡林指出了哈萨克斯坦宪法改革的五大主要方向。

国务秘书叶尔兰·卡林27日在其Telegram频道中写道：

- 众所周知，宪法委员会正在对宪法修正案草案进行审议。这一修正案涵盖了宪法的33个条款，也就是说，将对现行宪法条款的三分之一进行修订。

国务秘书指出，这明确显示了正在开展的宪法改革的规模之大。

-如果不是专业的人士，想从这么多的修订当中梳理出一个主要的方向想必会很困难。更何况，这些修订相互之间有着密切的关联，有着共同的概念逻辑。因此，要注意避免过于关注其中一两个点，而忽视了全景内容。-叶尔兰·卡林写道。

根据国务秘书的分析，宪法改革的目的，是实现现有政治模式的系统性转型。

其内容包括了五大方向：

1.对一系列权力的重新分配：职能从总统转移到议会，从中央转移给地方；

2. 完成从超级总统制向总统制共和国的过渡：总统将回归平等独立的、不具有支配地位和排他性权威的政治地位的经典模式。

3. 加强议会的作用和地位：马吉利斯（议会下院）结构中将引入混合选举模式，参议院（议会上院）的监督者只能进一步扩大，立法程序将得到优化；

4.公众更广泛的参与国家管理：马吉利斯议员将按照单一选区制选举，建立议员权限撤销机制，各州州长的任命将需要获得玛斯利哈特（地方议会）议员的认可；

5. 强化公民宪法权利保障机制：建立宪法法院、授予人权专员宪法保障和豁免权、在宪法层面禁止死刑。

-由此，改革将使政府各部门之间建立平衡的关系，并在政府和社会之间建立起有效地对话渠道。这一切都将为向全新的政府模式——第二共和国的过渡创造条件。-国务秘书写道。

【编译：木合塔尔·木拉提】



