总统：稳定是国家可持续发展的主要保障

哈通社/努尔苏丹/4月29日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在29日召开的民族和睦大会第三十一届代表大会上表示，哈萨克斯坦人民必须从一月事件中吸取教训。

总统在以《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》为主题召开的大会上指出，民族和睦大会每年在人民团结日之际召开代表大会已成为传统。这具有很大的象征意义， 团结、和平与和谐是我们坚定的价值观，其重要性在一月事件中充分体现。

-随着时间的推移，我们更深的了解到了一月事件的危险性，我们差一点失去国家地位。 我们的人民必须从一月事件中吸取教训，并要付出一切努力防止这种情况再次发生，还有很多工作。-他说。

总统指出，可持续发展的主要保障是稳定。

-会议发言者谈到政治改革使我们的人民更团结，改革为团结提供了新动力。这是一种自然现象， 因为这些变化均旨在加强民主价值观、创造一种新的政治文化。 同时，鼓励公民积极主动、富有创造力。 我们要记住，可持续发展的主要保障是稳定。 这一概念在大会上也多次被提及，我们的现代历史也证明了这一点。-总统说。

根据早前报道，哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会29日在首都努尔苏丹市正式召开。

大会将由哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统主持。

本届大会的主题为《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》。

【编译：阿依波塔】