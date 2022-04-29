托卡耶夫总统会见日本外务大臣

哈通社/努尔苏丹/4月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府会见到访的日本外务省大臣林芳正。

会谈中，双方就两国经贸、投资和人文领域扩大战略合作伙伴关系现状与发展前景，以及在国际组织框架下的相互合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统热烈欢迎日本外务大臣的访问，并表示此访为进一步促进双边合作具有重要意义。

-日本是我们的友好国家，我们高度重视双边合作。今年是两国建交第30周年。这是重要的里程碑。这些年里，我们建立了建设性的合作，进一步扩大了双边战略合作。这是两国共同努力取得的成就，-托卡耶夫说。

总统表示，经济合作在两国之间合作关系中发挥重要作用，而双方在贸易和投资领域有着巨大的合作潜力。他强调，哈方愿意与日本加强经济合作关系。



此外，哈萨克斯坦总统高度评价了双方在联合国框架下的有效合作，以及双方在人文领域的合作机遇。

托卡耶夫总统邀请日本首相岸田文雄在合适的时间对哈萨克斯坦进行访问。他认为，两国合作现状和前景为举办双边高级别会谈具有坚实的基础。

日本外务大臣感谢哈萨克斯坦总统的热情接待。他表示，日本政府愿意与哈萨克斯坦加强经贸和投资领域互利合作。

林芳正表示，中亚国家当中，哈萨克斯坦是日资企业最多的国家。

日本外务大臣对哈萨克斯坦总统当前实施的改革进程表示支持，并高度评价了哈方对阿富汗人民提供的人道主义援助。

最后，双方还就国际和区域热点议程深入交换了意见，并共同指出了继续推动«中亚-日本»对话机制的重要性。

【编译：小穆】