副外长对匈牙利进行工作访问

哈通社/努尔苏丹/5月3日-- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科对匈牙利进行工作访问期间，与该国伙伴讨论了哈萨克斯坦与匈牙利进一步发展战略伙伴关系的前景、«新哈萨克斯坦»的创建方向，以及国际议程的热点问题。

副外长对匈牙利的工作访问框架下，双方举行了两国外交部间政治磋商例行会议。

会议就两国在政治、贸易、经济、投资、文化和人道主义领域的广泛合作问题进行了讨论。

同时，还讨论了双边活动的日程安排，包括匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托对哈萨克斯坦进行工作访问和高层联系等。

会议对两国间的经贸合作问题也给予了高度关注。根据2021年的结果，两国相互贸易额为1.387亿美元，较2020年增长19%。报告期内，哈萨克斯坦对匈牙利的出口额达1540万美元，增长40%。同时，自匈牙利的进口额达1.233亿美元，增长16.3%。

自 2005 年以来，匈牙利对哈萨克斯坦经济的直接投资达到 2.7 亿美元。当前，哈萨克斯坦有近30家匈牙利合资公司，其中包括匈牙利能源巨头MOL和吉瑞医药（Gedeon Richter）等。

根据会议结果，哈萨克斯坦副外长和曾于 2015-2019 年担任匈牙利驻哈萨克斯坦大使的安德拉什•巴拉尼重申有意进一步加强战略伙伴关系。

外交官们表示，相信哈萨克斯坦-匈牙利关系将在所有合作领域能够得到进一步发展。其中，农业、能源、建筑、汽车和化工、旅游、创新和医药等领域的投资合作前景广阔。

此外，副外长还出席了旨在纪念两国建交30周年和讨论建立“新哈萨克斯坦 ”的 改革措施的圆桌会议。

会议期间，与会者讨论了哈萨克斯坦与匈牙利关系发展的主要阶段、哈萨克斯坦当前的情况、国家在加强人权保护体系方面实施的综合措施，以及大规模政治和社会经济改革的实施情况。

匈牙利方发言者指出了在 30 年的伙伴关系中实现的高水平双边关系。同时，对哈萨克斯坦正在进行的政治改革的新方向，以及旨在创建«新哈萨克斯坦»的总统倡表示了支持。

【编译：阿依波塔】