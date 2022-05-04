托卡耶夫总统签署组建新行政区划的总统令

哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 哈萨克斯坦总统签署关于组建新行政区的总统令。

总统府新闻局消息，根据《哈萨克斯坦共和国行政区划组织法》相关条款，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫签署了两份总统令，正式组建阿拜州、杰特苏州和乌勒套州三个新行政区域，并对东哈州的县区划分做出了规定。

第一份总统令名为《关于哈萨克斯坦共和国行政区域结构若干问题的第886号总统令》。

根据该总统令，东哈萨克斯坦州塔尔巴合台县行政中心将由阿克苏阿特乡迁移至阿克扎尔乡。

总统令规定了东哈州行政区划内的两个新划分区域的行政中心：

1）与塔尔巴合台县分割后，行政中心位于阿克苏阿特乡的阿克苏阿特县；

2）与科克佩克提县分割后，行政中心位于萨马尔乡的萨马尔县。

总统令强调指出，相关的中央政府机构和地方政府执行机关，需采取必要措施，确保行政区划的重新划分和其他工作得到顺利的落实。

总统令将从6月7日起正式生效。

第二份名为《关于哈萨克斯坦共和国行政区域结构若干问题的第887号总统令》。

该总统令中规定，阿拉木图州行政中心将从塔勒德库尔干市迁移至库纳耶夫市。

根据总统令：

1）原属东哈萨克斯坦州行政区域的阿克苏阿特县、阿拜县、阿亚古兹县、别斯喀拉盖县、博罗杜利哈县、扎尔马县、乌尔扎尔县、科克佩克提县，塞梅市和库尔恰托夫市将划分给行政中心设在塞梅市的阿拜州；

2）原属于阿拉木图州行政区域的阿克苏县、阿拉库勒县、喀拉塔勒县、科尔布拉克县、阔克苏县、潘菲洛夫县、萨尔坎县，塔勒德库尔干市和特科勒市将划分给行政中心设在塔勒德库尔干市的杰特苏州。

3）原属于卡拉干达州的扎纳阿尔卡县、乌勒套县，杰子卡兹甘市、卡拉扎勒市和萨特巴耶夫市将划分给行政中心设在杰子卡兹甘市的乌勒套州。

阿拉木图州所有政府机构，以及中央机关的地区分支机构，将在行政中心完成搬迁至库纳耶夫市的工作前，继续在塔勒德库尔干市办公。

总统令强调，政府、最高法院、最高法院理事会和直属总统的国家机关需协同合作，在一个月内完成搬迁工作的路线图。

该总统令将从6月8日起开始生效。

总统令的执行情况将由总统府办公厅负责监督。

【编译：木合塔尔·木拉提】