宪法委员会就总统的宪法修正案发表审议结论

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈萨克斯坦宪法委员会已经审议了哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提交的关于对《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》法案与《哈萨克斯坦共和国宪法》第91条第2款中规定的内容的相符性进行审议的申请。

该申请于2022年4月25日提交至宪法委员会。

宪法委员会强调指出，宪法修正案是在哈萨克斯坦总统2022年度国情咨文《新哈萨克斯坦：革新与现代化之路》框架下制定完成的。

宪法委员会认为，提交的宪法修正案的内容，旨在为社会在快速转型之际进行的改革奠定坚实的政治和法律基础。

修正案明确了总统的职权范围，强化了参议院（议会上院）、马吉利斯（议会下院）的地位，这将成为有效落实《倾听人民声音的国家》概念的重要因素。革新后的现代化总统制政府结构，将有效确保权力之间的相互制衡。

根据宪法委员会的观点，一些变化和补充旨在重整政府的立法（代表）部门。 这些变化，将增强国家强有力的议会文化和制度稳定性。

委员会高度评价了修正案当中对参议院和马吉利斯（议会上下两院）新组建秩序的内容。

委员会认为，马吉利斯选举中引入混合选举模式，符合时代的要求。同时，赋予选民对在单一授权选区制度下获选的马吉利斯议员的撤回权的做法，也是非常合适的。此外，关于议会立法提交总统签署、参议院批准或不批准马吉利斯通过的法律的权利、赋予政府在出现直接威胁宪法价值观的情况下可通过具有法律效力的临时性法规等条款，都是符合时代需要的。

议会对共和国预算的执行情况的监督也得到了强化。

宪法委员会强调指出，修正案还强化了对地方政府和地方自治权利的保障。其中最明显的就是各州、直辖市和首都第一负责人的新任命机制的建立。

同时，根据修正案，总统今后将不再有权废除或暂停上述负责人提出的法规。

宪法委员会在结论中强调指出，修正案关于在宪法中加入废除死刑的条款，加强人权专员的宪法地位，以及通过关于检察官办公室的单独宪法性法律等内容，是人权保护领域的渐进性变革。

宪法委员会支持建立宪法法院。委员会强调，在宪法法院的申请对象名单中加入公民、检察长和人权专员的做法，是建设公正法治的国家的重要步骤。这一举措，将大大强化对权力的制衡制度，有效地保护公民的宪法权利。

在宪法中明确认可人民是土地和自然资源所有者的条款，将能够有效地避免未来对与之相关情况的多种解释。

综上所述，宪法委员会认为，总统提交的《哈萨克斯坦宪法修正案》符合宪法规定的要求。

宪法委员会结论的全文将在公开媒体和宪法委员会官网予以公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】