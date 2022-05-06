修正案对哈萨克斯坦公投法进行了哪些修订？

哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 哈萨克斯坦共和国宪法性法律《哈萨克斯坦公投法》相关修正案，已于5月5日获得哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫签署批准。

法案此前在参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）经历了多轮讨论，并形成了最终的修订案。

据了解，公投法修正案对1995年11月2日生效的宪法性法律《哈萨克斯坦公投法》进行了三项修订。

公投法修正案第一项修订，是对公投法第三条：«不属于可以采用公投方式讨论的主题»中的第二款进行的修订。

在原先的公投法当中，这一条款的内容为«哈萨克斯坦共和国作为独立国家的地位，共和国的统一和领土完整、政府形式和共和国的基本原则，以及哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖的地位问题不属于允许采取公投方式进行讨论的主题»。

而修正案中保留了«哈萨克斯坦共和国作为独立国家的地位，共和国的统一和领土完整、政府形式和共和国的基本原则不属于允许采取公投方式进行讨论的主题»的内容不变，删去了其中«以及哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖的地位问题»的条文。

修正案的第二项修订，是将公投法第二十八条«对共和国公投结果进行统计时的无效选票»第一款第三项中的«未被划去的»一词修改为«未被标注的»，并将该条第二款中«被划去的»一词修改为«被标注的»。

公投法修正案的第三项修订，是对《哈萨克斯坦公投法》第二十九条«全国公投期间的投票»的内容进行了如下补充：«当公民投票时，他/她会在他/她投票的选项右侧的空白方格中打上任意标记。»

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫此前曾针对上述两条修订的原委进行过解释。

根据他的说法，原先的公投法规定，公投期间，参与公投的公民需要在选票中划去自己不打算选择的选项，即如果持支持态度，则需要将«否决»选项划去，如果持否定态度，则需要将«同意»选项划去。

议长指出，这种选择方式很容易让人造成误解，做出违背原本意愿的错误选择。因此，新的这份修正案建议，在公投选票中，遵循一贯的选票填写方式，即支持者在«同意»选项旁做出标记，而不支持者则在«否决»选项旁做标记。这样的修正将有助于减少因错误理解而造成的误投。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已于昨日签署批准了公投法修正案，这一修正案已于签署之日起生效。

哈萨克斯坦将于2022年6月5日就宪法修正案举行全民公投。

【编译：木合塔尔·木拉提】