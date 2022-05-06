政府总理主持召开北哈州社会经济发展问题工作会议

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月6日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日对北哈州进行工作视察，并主持召开该地区社会经济发展问题工作会议。

会上，北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫、国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫、工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫和农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫，以及能源部、教科部和生态部副部长进行了工作汇报。 听取汇报的政府总理指出，根据总统指示，北哈州去年通过了截止2025年社会经济发展规划，并拨款1.8万亿坚戈。该规划将为落实一系列重要项目，以及生产新产品、创造稳定的工作岗位和改善地区居民生活水平创造条件。

“及时和高质量落实这些项目是地方政府的主要工作任务。因为，这将有助于提高地区社会经济发展。为达到这一目标，政府将继续提供必要的支持。”总理说。 据他介绍，2022年将为北哈州发展拨款1086亿坚戈。此外，明确国家预算期间，将拨款额外727亿坚戈资金。

斯马伊洛夫强调，这些资金要有效用于地区社会经济发展。

与会者还就食品价格稳定措施和投资项目落实情况进行了讨论。总理表示，北哈州目前正在实施总额达3200亿坚戈37个投资项目。他强调，这将为当地居民创造4千多个工作岗位。

最后，政府总理向北哈州地方政府领导层下达了一系列具体工作指示。 【编译：小穆】