托卡耶夫总统出席祖国保卫者日庆祝晚会

哈通社/努尔苏丹/5月6日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统6日出席了祖国保卫者日庆典大会，并向所有武装力量官兵和退役老兵致以节日祝贺。

总统在讲话中说：“30年前，根据首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署的命令，哈萨克斯坦武装力量正式成立。这成为了加强国家独立的重要步骤。 ”

托卡耶夫强调，独立之际，国家注重关注了组建一支具有强大军事潜力的军队，而这项任务在爱国和专业专家的支持下得以圆满完成。他同时还指出，英勇的军队是我国独立的堡垒，是新哈萨克斯坦的支柱。他强调，爱国英勇的官兵保卫着国家的安全。

哈萨克斯坦总统强调，我国军事力量旨在保护国家安全。他表示，我国的外交政策是建设性和平衡的，旨在维护国家利益。，因此与全球许多国家建立了友好关系。

“但是，在前所未有的全球地缘政治背景下，进一步提高国防能力具有重要意义。提高在军事技术领域的国际合作发展对哈萨克斯坦来说非常重要。哈萨克斯坦军队通过维和任务获得了国际社会的认可。1990年，我们首次向塔吉克斯坦派出了维和部队。哈萨克斯坦军队成功履行了联合国和欧安组织框架下的维和使命。当前，我国维和部队正在参与黎巴嫩和西撒哈拉维和任务。 ” 托卡耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦将保障武装力量提供高科技军事武器和装备问题，并购买和国产军工企业生产在实际军事行动中发挥有效性的武器。

最后，总统再次向大家致以节日祝贺，并观赏了文艺晚会。

【编译：小穆】