传奇战士：战功卓著 三次申请«苏联英雄»却被忽视的亚历山大·涅斯米亚诺夫

哈通社/努尔苏丹/5月9日 --在5月7日祖国保卫者日及5月9日胜利日到来前夕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一项特别的总统令（№ 889总统令），宣布为前苏联时期未能得到公正对待的三位二战军人追授«人民英雄»称号、金星奖章和祖国勋章。

这三位传奇战士分别是：托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫、亚历山大·亚历山德罗维奇·涅斯米亚诺夫，以及伊布莱因·苏莱曼诺夫。

昨天，我们向各位读者讲述了独自击杀397名德军，功绩足以获得四次«苏联英雄»称号，却因为近亲被苏联当局判为«人民之敌»而未能得到公正对待的传奇战士托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫的故事。

而今天，读者们将了解到的是第二位传奇战士——亚历山大·亚历山德罗维奇·涅斯米亚诺夫的经历。他一生中三次被推荐为«苏联英雄»，但均被驳回。

在第二次世界大战期间曾担任第126戈尔洛夫卡红旗步兵师第690步兵团第1步兵营指挥官的亚历山大·亚历山德罗维奇·涅斯米亚诺夫于1912年出生于阿尔泰边疆区恰里什斯基县的马来亚-索斯诺夫卡村。不过，他究竟于何年何月离世，至今无人知晓。

1934年，也就是在他22岁这一年，他于哈萨克斯坦东哈州日里亚诺夫斯基区被征召入伍，成为了一名苏联红军的军人。

苏德战争爆发后，亚历山大·涅斯米亚诺夫所在的部队从1942年开始正式投入战场。

1943 年 11 月 3 日，在克里米亚战役中，面对着敌军的猛烈炮火，涅斯米亚诺夫上尉无畏的率领他的连队进攻并占领了敌军战线的一部分，摧毁了2 门火炮、5 门 82 毫米迫击炮，打死了 150 多名敌军。身为指挥官的涅斯米亚诺夫身先士卒的跃入战壕，在与20个敌军的近身肉搏战中，独力击杀了其中的13人。

1943年11月7日，他因这一英勇的行动，被授予库图佐夫三等勋章。上级还为他申请了«苏联英雄»的荣誉。这是他第一次被申请为«苏联英雄»。

1944年4月8日，升任少校的涅斯米亚诺夫率领他指挥的营，参加了夺取亚米安斯克市的战斗。他在此次战斗中再次表现出了其无畏的勇气，吸引了敌军的防御火力，为友军突破敌军防线创造了机会。他在随后夺取14.9高地的战斗当中身受重伤，但并未离开战场，而是继续指挥战斗，并组织部队抵挡住了敌军12辆坦克的冲击。最终，他率领着自己指挥的营解放了亚米安斯克市。

1944年4月20日，他因这一卓越的战功被授予红旗勋章，并第二次被申请为«苏联英雄»。

1944年10月9日，涅斯米亚诺夫的营开始与尤拉河附近的德军交战。

10日一早，红军开始向敌军战线发动进攻，涅斯米亚诺夫依然身先士卒，率领部队首个越过了东普鲁士的边境，攻占了沙迈克门火车站，缴获了2个梯队、300多辆满载食品和货物的车辆。在这场战斗当中，涅斯米亚诺夫还亲自俘虏了32名德军。

10月11日，涅斯米亚诺夫营被要求向奥格尔恩方向的敌军阵地发动攻击。尽管缺乏支援火炮，他仍率军完成了攻击、防御等一系列任务，并消灭了至少160名德军士兵，摧毁28个火力堡垒。

这一系列的成就，令他再次收获嘉奖，被授予亚历山大·涅夫斯基勋章，以及第三次被申请授予«苏联英雄»称号。

但就像前两次一样，尽管其英勇的事迹足以获得«苏联英雄»这一殊荣，但涅斯米亚诺夫一生中的三次申报均被束之高阁。

亚历山大·涅斯米亚诺夫于何年身故目前缺乏资料记录。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2022年5月7日正式追授亚历山大·涅斯米亚诺夫«哈萨克斯坦人民英雄»称号，并追授其«金星»奖章和«祖国»勋章。这些荣誉证明将被放置在博物馆中，供后人凭吊。

托卡耶夫总统在随后的讲话中指出，为英雄追授荣誉称号的做法是在恢复历史正义。

«我们的勇士们的名字不会被历史所埋没，他们将永远被我们所铭记。因为，英勇的行为，永远不会褪色。保卫家园的先辈，永远都是子孙后代的榜样。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】