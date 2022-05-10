传奇战士：与曼舒克·玛梅托娃同时牺牲的神枪手伊布莱茵·苏莱曼诺夫

哈通社/努尔苏丹/5月10日 -- 在5月7日祖国保卫者日及5月9日胜利日到来前夕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一项特别的总统令（№ 889总统令），宣布为前苏联时期未能得到公正对待的三位二战军人追授«人民英雄»称号、金星奖章和祖国勋章。

这三位传奇战士分别是：托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫、亚历山大·亚历山德罗维奇·涅斯米亚诺夫，以及伊布莱因·苏莱曼诺夫。

前两天，我们分别为大家介绍了托列吾哈利·阿布德别科夫和亚历山大·涅斯米亚诺夫的英雄事迹。今天，您将了解到的，则是第三位传奇战士的故事——与哈萨克英勇的女儿曼舒克·玛梅托娃在同一天、同一条战线上共同浴血并牺牲的狙击手伊布莱因·苏莱曼诺夫的故事。

伊布莱茵·苏莱曼诺夫1911年出生于江布尔州萨热苏县。

1941年，他在家乡被征召入伍，并因为出色的射术而被挑选并培养为狙击手。

在踏上加里宁战场后，凭借手中的№470000型号狙击步枪，伊布莱茵·苏莱曼诺夫在很短的时间里就击杀了79名法西斯侵略者。

在围绕大卢基市进行的战斗期间，他消灭了60个敌人，并因此在1943年2月27日被授予红旗奖章。

在1943年涅韦尔战役中，他击杀了100多敌军，但自己也在这场战斗中英勇牺牲。

众所周知，哈萨克斯坦英雄女儿曼舒克·玛梅托娃也是在这场战役中阵亡的。

他们两人的遗体被一同安葬涅韦尔市中心，两人也被同时申报为苏联英雄。

但最后，最高统帅部作出的决定是：授予曼舒克·玛梅托娃苏联英雄称号，而授予伊布莱茵·苏莱曼诺夫的则是列宁奖章。

参议院议员穆赫塔尔·库勒-穆罕默德在《主权哈萨克斯坦》报发表的文章《不灭的勇气》中这样写道：«虽然放弃了涅韦尔市区，但德军集结在铁路线纵横交错的城市西部车站，建立了坚固的防线。旨在解放火车站的战斗，于1943年10月15日，在铁路线附近一个被称之为阶梯高台的高地上爆发了。高地左侧，是哈萨克的英雄女儿曼舒克·玛梅托娃和她的马克沁机枪班组设置的火力堡垒，而在她们的右翼，则设置了适合狙击手发挥优势的三处战壕，那里是伊布莱茵·苏莱曼诺夫的阵地。

很快，一场非常残酷的血战就在这里爆发了。两位英雄相互掩护着对方的阵地，与迎面而来的敌人展开了输死激战。当不断收割敌军生命的马克沁枪声骤然停止，曼舒克坚守的火力堡垒被潮水般的敌军淹没时，伊布莱茵意识到自己的姐妹已然战死沙场。在复仇怒火的驱动下，这位神枪手即使弹药用尽也没有撤离战场，他像雄狮般咆哮和战斗，将一个又一个的敌军击倒在阵前。哈萨克的一对英雄儿女最终都牺牲在了这场战斗当中。»

参议员在文中写到，战场上的德军对伊布莱茵·苏莱曼诺夫的存在曾十分忌惮，并给他起了«野地枪手»、«东方死神»之类的绰号，甚至还悬赏苏莱曼诺夫的人头，以期激励德军狙击手能与他对决。

德军曾经数次安排最精锐的狙击手，试图猎杀伊布莱茵，但每次的枪手对决，最终都是伊布莱茵技高一筹。

在伊布莱茵·苏莱曼诺夫阵亡后，加里宁战场的多位高级军官联名向上级申请，为其授予苏联英雄称号。

但是，根据参议员穆赫塔尔·库勒-穆罕默德的说法，由于仓促与疏忽，苏莱曼诺夫的申请文件填写的非常不规范，其事迹未能得到如实的表述，最终使他与苏联英雄的荣誉无缘。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫于2022年5月7日正式追授伊布莱茵·苏莱曼诺夫«哈萨克斯坦人民英雄»称号，并追授其«金星»奖章和«祖国»勋章。

总统亲手将这些荣誉证明交给了苏莱曼诺夫的妹妹阿伊特古丽·苏莱曼诺夫，并在随后的讲话中指出，为英雄追授荣誉称号的做法是在恢复历史正义。

«我们的勇士们的名字不会被历史所埋没，他们将永远被我们所铭记。因为，英勇的行为，永远不会褪色。保卫家园的先辈，永远都是子孙后代的榜样。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】