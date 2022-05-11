哈萨克斯坦和土耳其总统举行大范围会谈

哈通社/安卡拉/5月11日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和土耳其总统雷杰普·埃尔多安做出将两国关系提升到扩大战略伙伴关系水平决定。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，两国元首在双方代表团的参与下举行大范围会谈。

双方详细讨论了哈萨克斯坦与土耳其进一步发展战略伙伴关系的前景。 其中，对加强贸易、经济、投资、文化和人道关系问题予以了特别关注。

同时，两国元首还讨论了全球和地区热点问题，以及国际结构中的合作。

托卡耶夫总统就受到的尊重和热情接待表示了感谢，并表示在土耳其总有宾至如归的感觉。

“如今，土耳其在政治、社会经济、文化和人道主义发展方面取得了长足进步。通过在积极解决具有区域和全球意义的问题方面的努力和坚持不懈，在世界舞台上赢得了一席之地。在这方面，尊敬的雷杰普先生，我祝愿你作为背负土耳其人民梦想的政治家一切顺利。 ” 他说，“ 土耳其是哈萨克斯坦在欧亚大陆上最重要、最可靠的伙伴之一。我们两国基于共同历史和精神遗产的关系正在战略伙伴关系层面上发展和进步，土耳其是哈萨克斯坦真正的兄弟国。 ”

哈萨克斯坦总统在谈到两国建交30周年时说，土耳其已成为哈萨克斯坦主要的贸易伙伴之一。

托卡耶夫总统强调，两国基于友谊、兄弟情谊和战略合作的多边关系正在蓬勃发展。

“土耳其是哈萨克斯坦的5个主要贸易伙伴之一，两国相互贸易额正在逐年增长。例如， 2021 年的双边贸易额达到了50 亿美元，我们需要将贸易额增加到 100 亿美元。 ”他说。

托卡耶夫总统表示，土耳其是哈萨克斯坦的 10 大投资者之一，为哈萨克斯坦经济的投资超过 40 亿美元。哈萨克斯坦对土耳其的投资为10亿美元。近两年来，哈萨克斯坦实施了16个投资项目。

“目前，正在商讨10个新项目。哈萨克斯坦在绿色经济、信息技术、空间、生产等领域的潜力还未得到充分发展，邀请土耳其投资者在该领域开展联合工作。”他说，“我们愿意支持土耳其投资者的所有倡议，并为他们创造有利条件。明天我将与土耳其的主要投资者举行会谈，讨论发展投资合作的方式，并将签署总额超过10亿美元的商业协议。 ”

土耳其总统表示愿意将两国关系提升到一个新的水平，并表示支持哈萨克斯坦正在进行的改革。

“我们将伙伴关系提升到了扩大战略伙伴关系水平。土耳其和哈萨克斯坦是兄弟国家，有着共同的历史、语言、宗教和文化价值观为基础的密切联系。土耳其特别关注哈萨克斯坦的稳定与和平。我尊重你为创建一个新的哈萨克斯坦所做的努力和坚持，支持你在这方面的大规模改革。 ” 土耳其总统说道。

此外，双方讨论了在加工业、建筑和农业领域实施联合投资项目、加强运输和过境伙伴关系、充分利用跨里海国际运输路线的潜力等问题，并重点探讨了在数字化和先进技术、旅游、教育等领域开展合作问题。

哈方提议在哈萨克斯坦开设土耳其领先技术大学的分支机构。

根据会谈结果，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和土耳其共和国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安签署了关于扩大战略伙伴关系的联合声明。

此外，在国家元首的参与下，双方代表团成员签署了14份文件。

【编译：阿依波塔】