托卡耶夫总统对土耳其企业家在哈萨克斯坦实施的投资项目进行了了解

哈通社/努尔苏丹/5月11日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土耳其进行国事访问的第二天，对土耳其企业家在哈萨克斯坦实施的投资项目进行了了解。

哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使叶尔克布兰·萨皮耶夫在特别展览上向总统介绍了联合项目。

具体来说，托卡耶夫总统对Yildirim Group 、MFA Maske、Iskefe Holdıng、Tiryaki Holding、YDA Group、TAV Havalimanlari Holding等土耳其各行各业企业在哈萨克斯坦实施的项目进行了了解。

根据早前报道，应土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日乘坐专机飞抵土耳其首都安卡拉，开始对该国进行国事访问。

托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，10日对土耳其共和国创始人、土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克陵墓敬献花篮。

土耳其总统雷杰普·埃尔多安10日在总统府为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了隆重的欢迎仪式。随后，两国总统开始了大小范围会谈。

【编译：阿依波塔】







