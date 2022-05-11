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    17:11, 11 五月 2022 | GMT +6

    托卡耶夫：我将亲自监督与土耳其之间的合作协议落实情况

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    哈通社/安卡拉/5月11日 —— 托卡耶夫总统11日在哈-土企业界代表洽谈会上表示，相信该会谈将有助于进一步加强两国之间的经贸合作关系。
    -今天，我们两国的公司之间已经签署了30份商业文件。我希望这一切都将为振兴两国关系注入新的动力。我邀请大家与我们一起在哈萨克斯坦开展有效的合作。最重要的是，落实双方达成的协议。因此，我将亲自监督，-托卡耶夫总统说。

    据此前报道，应土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日乘坐专机飞抵土耳其首都安卡拉，开始对该国进行国事访问。

    托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，10日对土耳其共和国创始人、土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克陵墓敬献花篮

    土耳其总统雷杰普·埃尔多安10日在总统府为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了隆重的欢迎仪式。随后，两国总统开始了范围会谈。

    访问框架下，托卡耶夫总统11日同土耳其商界代表举行了一系列双边会谈，并出席了哈萨克斯坦和土耳其企业界代表洽谈会

    【编译：小穆】


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    投资 哈萨克斯坦与土耳其 总统 黄金储备
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