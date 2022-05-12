哈国与芬兰合作开通中国至欧洲新集装箱班列货运线路

哈通社/努尔苏丹/5月12日 -- 芬兰最大的货运经营商Nurminen Logistics公司开通了从中国经哈萨克斯坦至欧洲的新集装箱班列铁路运输线路。

据Nurminen Logistics公司消息，根据今年3月该公司与哈萨克斯坦国家铁路公司签署的商业协议，集装箱班列新线路将主要利用哈萨克斯坦建立的跨里海多式联运国际运输线进行工作。首列全标准集装箱列车已经在2022年5月10日从中国的重庆始发。

这条线路从中国开始，经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、罗马尼亚，过境东欧国家，最终抵达芬兰。

芬兰与哈萨克斯坦铁路行业人士携手合作，在不到两个月的时间里，从无到有的建立了这条全新的集装箱运输线路。

Nurminen Logistics公司指出，该新线路面临着市场的广泛需求。第二趟全标准列车计划于5月25日启程，目前已经基本装满，可见客户的急切需求。

计划从6月开始，通过这条线路实现班列每周一趟。

Nurminen Logistics公司与哈萨克斯坦国家铁路公司之间的合作协议是在2022年3月16日签署的。

这也是该公司首次尝试使用跨里海国际运输线 ，Nurminen和哈铁还将在芬兰和中国之间的铁运服务上进行合作。

具体来说，Nurminen希望使用在哈萨克斯坦注册并由哈公司所有的车板。这种方式将确保该公司在中国-芬兰线上使用的设备不受任何形式的限制或制裁。

值得一提的是，Nurminen Logistics物流公司在中欧班列行业里拥有强大的影响力，并以其从北欧（尤其是芬兰）到中国各城市以及日本、越南、韩国和新加坡的连接而闻名。

此外，德国Hellmann Worldwide Logistics公司也在计划利用跨里海多式联运国际运输线开发中国至欧洲的固定货运班列路线。该公司希望能够开通一条从中国的苏州始发，经过哈萨克斯坦境内，并从阿克套港和巴库港之间的海陆运输，最后通过阿塞拜疆和格鲁吉亚进入欧洲的货运路线。

目前，由哈萨克斯坦倡议并联合南高加索国家和土耳其联合开发的跨里海多式联运国际运输线，已经成为了联通欧亚大陆的重要运输通道。这条连接了西欧与东亚的线路，自中国开始，经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其并直达欧洲各国。

【编译：木合塔尔·木拉提】