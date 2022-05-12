救人英雄获首都市长接见 一房企为其赠送三居室公寓

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 11日，首都市民萨比特·尚塔克巴耶夫徒手解救一名悬挂在8楼阳台外的3岁女童的英勇事迹，引起了全哈萨克斯坦人民的关注与称赞。

当天，紧急情况部副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫向萨比特·尚塔克巴耶夫颁发了《在紧急情况时的英勇表现》勋章，表彰后者无与伦比的英勇行动。

同日，首都努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格巴耶夫邀请萨比特·尚塔克巴耶夫前往市政府并与他进行了会面。

据市长Instagram消息显示，萨比特·尚塔克巴耶夫是克孜勒奥尔达州人，今年4月刚刚来到努尔苏丹市，希望能够在首都找到一份更好的工作。萨比特·尚塔克巴耶夫已婚，与妻子一起养育了4个孩子（3男1女）。

努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格巴耶夫表示，市政府已经决定，在法律允许的范围内，为这位英雄的家庭提供尽可能的帮助。考虑到萨比特·尚塔克巴耶夫的职业技能和教育文凭，特别是其曾长期在国家铁路公司系统工作，拥有相关领域的丰富工作经验，市政府已经与首都一家企业达成了协议，将为萨比特·尚塔克巴耶夫在该公司安排一个长期职位。

首都市长还表示，将尽快解决英雄的家人从克孜勒奥尔达州迁居至努尔苏丹市定居的相关事务。萨比特·尚塔克巴耶夫的妻子的就业，以及其4个子女的求学等问题也将得到市政府的全程协助。此外，市政府还将为4个孩子提供免费的布拉拜国家公园少儿夏令营名额。

当天，哈萨克斯坦私人建筑企业G-Park公司也发布了声明，宣布为表彰萨比特·尚塔克巴耶夫的英雄主义行为，将为他赠送一套三居室高档公寓。

根据此前报道，2022年5月11日早晨10：21时，首都警方接到报警，称一名女童吊在一栋居民住宅楼的8楼阳台外。7名紧急情况救护人员和2台技术装备旋即赶往事发地点准备进行救援。

救援人员抵达时，发现已经有一名市民徒手爬上阳台，正在对挂在阳台外的小女孩进行援助。这位市民在没有任何安全保护措施的情况下，成功的将女孩从危险处转移至7楼，并交给了接应的人员，随后自己也从窗外爬入了安全处。

尽管过程惊险万分，但最终女童与热心市民均安然无恙。

【编译：木合塔尔·木拉提】