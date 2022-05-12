全国三分之二的选民选择支持 修宪公投方能获得通过

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦司法部副部长阿勒玛·穆卡诺娃12日表示，预定于今年6月5日举行的哈萨克斯坦宪法修正案全民公投若要通过，需要全国17个州中至少11个州投出同意选项。

在12日举行的新闻发布会上，司法部副部长介绍了公投的相关规则。

据其透露，此次公投将只围绕一个议题开展，即«是否认同宪法修正案对现行宪法的修订内容»。

-如果全国有11个州的大多数选民在公投中支持宪法修正案，则公投将获得通过。但如果达不到这个标准，那么宪法修正案将被驳回。为什么是11个地区？我来解释一下。根据哈萨克斯坦的宪法性法律《共和国公投法》规定，以公投方式讨论的政治议题，必须获得公投参与地区（州、直辖市）公民至少三分之二的支持率，方可获得通过。- 阿勒玛·穆卡诺娃说。

副部长表示，哈萨克斯坦当前有17个地区（努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和14个州），因此要满足三分之二的条件，就必须至少有11个地区的人民选择支持宪法修正案。

-值得一提的是，关于新组建的3个州（阿拜州、乌勒套州和杰特苏州）的总统令将于今年6月8日起生效，而公投的举办时间是6月5日。- 司法部副部长说。

阿勒玛·穆卡诺娃强调，公投结果如何，将完全取决于公民们的自由抉择。

【编译：木合塔尔·木拉提】



