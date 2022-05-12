哈萨克斯坦将大幅增加赴土耳其国际航班

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 从5月13日开始，哈萨克斯坦将大幅增加往返土耳其于哈萨克斯坦之间的国际航班数量。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，目前哈萨克斯坦与土耳其之间依据政府间相关协议，开通了多条相互直达的国际航线，每周有61个班次的客机在两国之间往返飞行。

在两国之间负责航线运营的公司包括哈萨克斯坦的阿斯塔纳航空公司、飞狮航空公司、斯卡特航空公司（共执飞37班次客机），以及土耳其的土耳其航空公司和飞马航空公司（共执飞24班次客机）。

双方的航线联通了土耳其的伊斯坦布尔、安卡拉与哈萨克斯坦的努尔苏丹、阿拉木图、阿克套、阿克托别、阿特劳、奇姆肯特和突厥斯坦等城市。

根据哈萨克斯坦总统访问土耳其期间，随同访问的哈国工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫在相关会议上所述，哈国将从5月13日起，将两国之间往返航班的数量，从当前的每周63个班次，提升至每周124个班次。

根据部长的说法，哈萨克斯坦将开通哈国多个城市与土耳其安塔利亚和博德鲁姆之间的直达航班。

相关航线将由阿斯塔纳航空公司、斯卡特航空公司和土耳其航空公司负责运行。

其中，斯卡特航空公司将在安塔利亚与哈国的努尔苏丹、阿拉木图、阿克托别、阿特劳、奇姆肯特、卡拉干达、乌拉尔、库斯塔奈、阿克套、乌斯卡曼之间，每周新增29个班次的航班。

而土耳其航空公司将在安塔利亚与努尔苏丹、阿拉木图和卡拉干达，以及博德鲁姆和努尔苏丹即阿拉木图之间，总计新增16个班次的航班。

据悉，今年7月哈土两国将在伊斯坦布尔举行会议，就进一步发展两国间空中交通，以及开通更多新航线问题进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】