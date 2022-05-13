政府总理视察曼格斯套州民生和物流运输设施

哈通社/努尔苏丹/5月13日 – 正在对曼格斯套州进行工作视察的政府总理阿里汗·斯马伊洛夫，13日走访了当地重要的民生供水设施——里海海水淡化工厂。

里海海水淡化工厂目前正按照预定的扩建计划，对厂区进行现代化改造。经过全面改造后的工厂，海水淡化处理能力将提升至4万立方米。

全面改造工作预计将于今年年底结束。

对工厂改造进度进行了了解后，政府总理表示，供水问题是曼格斯套地区的重要议题之一，尤其是在夏季最为重要。政府从预算中划拨了120亿坚戈支持海水淡化工厂的改造工作，以增加其产能。

总理强调，所有工作都必须按时完成，并确保其高质量的施工标准。

- 总统将直接监督这一工作。- 他说。

总理随后视察了哈萨克斯坦唯一的生产氨和硝酸铵的企业——KazAzot股份公司，并参观了工厂正在架设的新设备。

总理表示，政府正在采取综合措施来刺激国家的工业发展。

总理当天还参观了位于里海东岸，链接着多条国际运输线路的重要物资转运枢纽——阿克套海港。

斯马伊洛夫在视察中指出，曼格斯套州在国际物流运输领域拥有巨大的潜力，其国际重要性正在日益提升。

-不过我国海港的运输潜力仍然没有得到完善的开发，其整体负荷仅为21%，这一问题有必要予以改变。-斯马伊洛夫说。

总理指示工业和基础设施发展部协同国家铁路公司，积极发挥阿克套港和库里克港的物流运输潜力，通过跨里海国际运输线路，引导出口货物，增加上述港口的货运量。

【编译：木合塔尔·木拉提】