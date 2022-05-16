生态部正在对里海海豹集体死亡开展调查

哈通社/努尔苏丹/5月16日 – 哈萨克斯坦环境学家正在对里海海豹死亡原因进行调查。

根据此前的报道，今年4月底，曼格斯套州图普卡拉甘县境内的里海海滨沿岸，有居民发现了97只海豹的尸体。而在5月4日，曼格斯套州渔业检验局员工又在位于里海海滨地区的舍甫琴科堡海港附近海滩上，发现了总计64只海豹和5条鲟鱼的尸体。

据哈萨克斯坦生态地质和自然资源部消息，针对里海海滨发现的海豹尸体开展的调查工作仍在持续当中。来自生态部的环境学家和其他科研人员，已经对周边区域的水质和空气等进行了采样，以便于对海豹群的死亡原因调查提供辅助。

检验结果将在1个月内公布。

生态部发布的消息中还指出，在里海海滨发现的海豹和鲟鱼的尸体都存在着严重的腐烂，因此无法完成对这些尸体的样本采集提取和实验室检查。

研究人员认为，这样的高度腐烂，可以证实这些海洋生物的死亡时间应该是在冬季。

此前，哈国生态部否认了海豹的大量死亡与北里海NCOC公司正在开展的深化作业有关联，指出两者之间存在着时间上的矛盾，因此不可能有联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】