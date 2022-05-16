哈乌政府总理举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/5月16日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫16日与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫举行视频会谈。

据政府官网消息，两国总理讨论了进一步发展经贸合作，实施工业、交通、农业、教育等领域的联合项目，以及水和能源领域的合作问题。

总理表示，乌兹别克斯坦是兄弟般的邻国，是久经考验的朋友、也是长期的战略伙伴。

-我们的主要目标是全面落实两国元首下达的任务，推动哈乌合作迈上新台阶。-他说。

总理还向在江布尔州发生的车祸中遇难的乌兹别克斯坦公民的亲友表示了慰问。

会议指出，根据 2021 年的结果，两国间贸易增长 33%（43 亿美元）。 2022年第一季度的数据也呈积极趋势——双边贸易额超过10亿美元，较去年同期增长27.2%。

在这方面，两国通过了包括41项措施的实际行动计划，以将双边贸易额增加到100亿美元。 对此，各方强调要消除贸易壁垒，防止出现新的壁垒。

哈萨克斯坦正在制定相关路线图草案，该文件将专门解决关键问题。

两国产业合作也呈现积极趋势，目前正在实施总额约17.86亿美元的9个重大联合项目。

-我们很高兴与乌兹别克斯坦公司建立密切合作。-总理说。

在农业领域合作方面，哈萨克斯坦企业有意向乌兹别克斯坦出口肉类和奶制品、鱼和鱼制品。

最后，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦总理重申愿意继续推进所有已确定的项目，通过共同努力为全面双边合作提供更多动力。

【编译：阿依波塔】