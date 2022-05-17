托卡耶夫总统结束对莫斯科的访问 启程回国

哈通社/努尔苏丹/5月17日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫结束对莫斯科的访问，启程回国。

据总统府新闻局发布的消息，总统乘坐的专机已飞往哈萨克斯坦。

根据早前报道，为纪念集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20 周年，集安组织成员国首脑峰会5月16日在俄罗斯首都莫斯科举行。

与会成员国元首包括哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫以及塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。 集安组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯也出席了会议。

托卡耶夫总统在发言中强调指出，集安组织的首要任务是维护国际和地区和平与稳定、保护成员国领土完整和主权独立。

同时，他还高度关注了打击国际恐怖主义和极端主义、阻断毒品和武器贩运以及人口移徙等问题。其中，针对阿富汗局势的升级应采取的措施问题，得到了总统的特别关注。

- 阿富汗局势以及武装团体在该国领土上的积极活动，威胁着我们各国的安全与稳定。我认为集体安全条约组织应该更加重视确保中亚南部边境的安全，同时考虑到所有可能的威胁。- 托卡耶夫总统说。

总统还表示，加强集安组织维和部队的能力是该组织当前需要面对的另一个重要任务。

- 我们认为，推动集安组织与联合国维和行动之间的关联性，应该早日提上议程。这一步骤将能够加强集安组织的主体性权利，并为该组织参与国际维和行动提供经验。- 他说。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京表示，计划今年秋季在哈萨克斯坦举行集体安全条约组织框架下的军事演练。

-现阶段，进一步完善集体安全条约组织和优化其治理结构是当务之急。同时，还将开展有关为集体安全条约组织集体部队配备现代武器和装备、提高作战特遣队的作战能力、改善我们的军事机构和特种部队联合活动的协调等工作。相关问题将在集体安全条约组织框架下举行的定期军事演练期间讨论，打算进一步扩展军事演练。-他说。

他还谈到，计划今年秋季在集安组织成员国举行一系列军事演练。

普京说：计划今年秋天在组织成员国，即在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦举行一系列集安组织框架下的军事演练。 相信这些措施将加强我们各国军事结构的军事训练和协调能力，并增强整体维和潜力。

根据会议结果，通过了集安组织集体安全委员会关于集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20周年的声明。

集安组织会议之后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行会谈。

会谈期间，两国总统讨论了双边议程的热点问题，以及哈俄在经贸领域的合作。

-事实上，没有理由说两国之间的贸易、经济和政治合作的步伐缓慢，贸易额已达250亿美元。俄罗斯是哈萨克斯坦重要的贸易和经济伙伴。因此，尽管在当前的地缘政治局势中存在种种困难，我指示政府不仅要保持当前的贸易和投资合作步伐，还要进一步加强这方面的合作。这次，与我共同前来的还有负责这一领域的政府第一副总理及其他政府官员。他们受命与联邦政府在商业方向进行了富有成果的谈判。-托卡耶夫总统说。

俄罗斯总统普京则指出了两国间经贸合作发展的积极动态。

-总的来说，两国间合作在所有领域均发展的良好。 去年，两国间贸易额增长34%， 俄罗斯公司已向哈萨克斯坦经济投资 170 亿美元。 尽管目前的困难是众所周知的，但形势发展乐观。-他说

托卡耶夫总统表示，他将应弗拉基米尔·普京的邀请参加6月在圣彼得堡举行的经济论坛。

1992年5月15日，独联体国家首脑在乌兹别克斯坦首都塔什干会晤时签署了集体安全条约。

2002年5月14日，独联体集体安全条约理事会会议通过决议，将 独联体集体安全条约 改为 独联体集体安全条约组织 。

集安组织成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦。

2022 年，集体安全条约组织由亚美尼亚共和国担任主席。