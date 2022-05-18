副外长出席“中亚—欧盟”政治与安全高级别对话第九次会议

哈通社/努尔苏丹/5月18日--据外交部新闻消息， «中亚—欧盟»政治与安全高级别对话第九次会议在布鲁塞尔举行。

会议就面对复杂的地缘政治挑战进一步推进政治对话、加强安全合作等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦代表团由外交部副部长罗曼·瓦西里恩科率领。

会议议程包括对区域和全球安全当前和新挑战的概述，其中包括在欧亚大陆军事政治形势严峻和阿富汗当前趋势的背景下，加强安全和粮食稳定领域合作等问题。

哈副外长向与会者介绍了哈萨克斯坦对议程问题的立场，并就在与欧盟合作框架下加强地区稳定和可持续发展提出了具体建议。

鉴于经济风险的日益严重，瓦西里恩科在讲话中对采取协调措施，防止西方对俄罗斯的制裁措施对中亚国家经济产生负面影响问题予以了高度关注。

-30年来，我们各国一直走在独立和主权发展的道路上，欧盟及其成员国积极支持我们为国家发展所做的政治和经济努力，并帮助加强区域合作，以确保中亚的稳定和安全。-他说

副部长指出，当下地区和国际舞台上的挑战使中亚与欧盟的合作更加紧迫，需要各方加强合作。

在此背景下，与会人员讨论了今年重振中亚与欧盟高层和高层联系问题。

作为会议议程的一部分，与会人员就中亚与欧盟之间的连通性问题举行了讨论。

此外，会议还详细讨论了各国对阿富汗人民提供的人道主义支持，并就欧盟2021-2027年多年指示性计划框架下共同实施双边和区域计划提出了建议。

有关阿富汗局势的特别会议期间，与会人员讨论了支持阿富汗人民的各种措施，包括人道主义、贸易、经济和教育工具。会议指出了在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进一步实施为阿富汗女孩制定的教育计划的重要性。

据悉，欧盟资助由哈萨克斯坦发起的计划，由联合国开发计划署具体实施。

哈萨克斯坦代表团团长表示，哈方将继续履行在这方面的义务，并呼吁欧盟和国际伙伴积极利用哈萨克斯坦的物流和经贸基础设施，有效落实对阿富汗人民的国际人道主义援助。

在对布鲁塞尔进行的访问框架下，副外长与欧洲官员和欧洲议会议员举行了一系列双边会晤。

【编译：阿依波塔】