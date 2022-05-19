哈萨克斯坦外长出席联合国粮食问题大会

哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 联合国报告指出，当前全球范围内有38个国家的4400万人处于饥荒的边缘，另有8.11亿人口粮食供应不足。

据哈萨克斯坦外交部消息，主题为《全球粮食安全：行动呼吁》的部长级会议在联合国总部举行，最容易出现粮食短缺的众多国家和在在保障全球粮食安全方面能够发挥重要作用的国家共同聚首，针对当前严峻的全球粮食安全问题进行了讨论。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、美国国务卿安东尼·布林肯，德国、意大利、巴基斯坦、罗马尼亚、土耳其、哈萨克斯坦等联合国30个成员国的代表，联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署国际组织负责人等出席了此次会议。

哈萨克斯坦代表团由政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德带队。

外交部称，根据联合国在会上提交的报告显示，当前全球范围内有38个国家的4400万人处于饥荒的边缘，另有8.11亿人口粮食供应不足。

哈萨克斯坦外长特列吾别尔德在会上发言时表示，哈国愿意进一步增加向世界市场的农产品供应，并准备为阿富汗提供全方位协助，确保该国获得可靠的国际人道主义援助。

就在去年十月，哈萨克斯坦还通过世界粮食计划署向阿富汗供应了2万吨面粉。

-在这方面，我们希望所有感兴趣的国际组织，包括设在哈萨克斯坦的伊斯兰粮食安全组织，都能支持和参与此事。-特列吾别尔德说。

哈外长还向各国发出了通过加强国际金融支持建立有效的机制，以帮助提升有需要的国家的农业部门生产效率的呼吁。

【编译：木合塔尔·木拉提】