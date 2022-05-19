托卡耶夫总统接见参议院议长阿什姆巴耶夫

哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日在总统府接见参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫。

据总统府新闻局消息，会谈期间，议长向总统汇报了参议院议员团就宪法修正案公投议题对各地区进行的走访情况。截至目前，这一方向上已经开展了150多场公众见面会，其中多数是在小型城镇、居民点和偏远村镇举办的。

参议员们在走访活动中，通过与民众的面对面讨论，尽可能的了解了最受公众关心的问题。这些问题包括了物价上涨、道路质量、就业保障、饮用水和天然气供应、医疗服务可及性以及其他。

托卡耶夫总统强调指出，中央和地方政府有必要加大工作力度，全力解决上述民众关注的民生问题。

议长还向总统就与周边国家的立法机关之间的合作情况进行了汇报。

就在上周，我国参议员们出席了在阿什哈巴德举办俄主题为《中亚——俄罗斯》的议会论坛。

议长表示，新的合作形式将加强立法机关成员们在解决咸海地区环境形势、跨界河流联合利用、边境地区合作、阿富汗地区安全等紧迫问题上的联合工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】