文化部长：哈萨克斯坦愿与上合组织成员国开展旅游领域合作

哈通社/努尔苏丹/5月20日--为期两天的上海合作组织旅游论坛于5月19日在乌兹别克斯坦首都塔什干开幕，哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫出席论坛。

论坛期间，与会人员将就促进上合组织成员国文化遗产和旅游领域科技合作等问题展开讨论。

阿巴耶夫在发表的讲话中表示，目前为止，哈萨克斯坦已取消对航空旅游的所有限制，包括对可免签证入境的 74 个国家的公民的限制。同时，增加了对部分国家的国际航班班次。

-哈萨克斯坦共和国承认疫苗接种护照的国家名单也大大扩大。 该名单包括印度、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦等33个国家。-他说。

文化部长还谈到 了形成上合组织统一旅游品牌问题 。

阿巴耶夫说：此外，为提高上合组织成员国的能力，哈萨克斯坦可以提供每年举办国际旅游展览的平台。 我们与上合组织国家间具备所有必要的法律框架，当前有 11 项规范旅游领域的双边关系政府间协议和备忘录。

最后，阿巴耶夫表示，哈萨克斯坦愿与上合组织成员国开展合作，推进“大丝绸之路 ” 跨境旅游线路、里海跨境海上旅游等项目。

【编译：阿依波塔】