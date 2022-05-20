一季度哈萨克斯坦对土耳其的出口额大于进口

哈通社/努尔苏丹/5月20日--2022年第一季度，哈萨克斯坦与土耳其之间的贸易额达15亿美元。

据国家收入委员会发布的消息，2022年第一季度哈萨克斯坦与土耳其之间的贸易额达15亿美元，占哈萨克斯坦与世界各国总贸易额的6.5%，位居第三。

其中进口占 4.2%，出口占 7.2%。

出口

今年第一季度，哈萨克斯坦向土耳其出口价值12.519亿美元的商品，进口额为2.363亿美元。因此，对外贸易顺差为十亿美元。

报告期内，对土耳其的主要出口产品为燃料和能源产品，价值8.85亿美元，占今年前三个月出口总额的70.7%。

对土出口量位居第二的产品是金属及金属制品，出口额3.24亿美元，占出口额的25.9%。

此外，哈萨克斯坦今年还向土耳其出口动植物产品、纺织品、机械、化工产品等。

进口

2022年第一季度，哈萨克斯坦从土耳其进口价值6200万美元的机械、设备和装置，占进口额的26.2%。

自土耳其进口的商品量中位居第二的是，价值4750万美元的纺织品和纺织产品。

此外，哈萨克斯坦从土耳其进口的商品还包括化工产品、动植物产品、金属及金属制品、鞋帽服饰、建筑材料等。

相比之下，去年同期的贸易额为8.031亿美元。当时，出口额为5.452亿美元，进口 - 2.578 亿美元。

【编译：阿依波塔】