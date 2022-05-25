世卫组织：收到朝鲜报送疫情信息

哈通社/努尔苏丹/5月25日--韩联社援引世卫组织发布的消息报道称，朝鲜近日向世卫组织通报其境内13日至18日出现162万多例发热病例，死亡23例。

这是朝鲜国务委员会委员长金正恩本月12日主持召开政治局会议正式公开境内发生新冠疫情的消息后，朝鲜方面时隔一周向国际组织通报有关统计数据。

报告指出，朝鲜没有对发热病例给出明确定义，世卫组织正就汇报内容进行核查。世卫组织东南亚区域（SEARO）主任普南·辛已于16日致函朝鲜驻印度大使提议对朝提供新冠防疫援助。

报告指出，在平壤发现的病毒系新冠变异株«奥密克戎»亚型株BA.2，但未披露朝鲜居民是否接种新冠疫苗的相关信息。报告称，朝鲜国家紧急防疫司令部组建500多个紧急防疫机动组和快速诊断治疗组，在全境范围筛查并治疗感染者，并已建成大量隔离病房，但居家隔离人员也在增加。报告称，朝鲜医药品和医疗设备的供应情况有所好转，人民军提供24小时药品保供服务。

截至24日下午6时，朝鲜境内累计发热病例306.488万多例，累计死亡68例。朝鲜方面主张，境内发热病例连续四天低于20万例，连续两天无新增死亡病例。