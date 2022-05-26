是否需要向塔吉克斯坦派出集安维和部队 哈国专家看法不同

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 塔吉克斯坦国内的局势正在引起中亚国家的关注，但是否应该向该国派遣集安组织维和部队予以协助，哈国专家之间有着不同的看法。

哈萨克斯坦世界经济与政治研究所（IWEP）研究员叶尔苏力坦·詹塞托夫在接受 《哈萨克斯坦真理报》 采访时表示，塔吉克斯坦国内的局势值得中亚国家的关注。

根据此前报道，塔吉克斯坦政府于5月18日宣布，因有组织犯罪集团封锁了该国首都与戈尔诺-巴达赫尚自治州首府之间的公路，已授权安全部队开始在该地区执行反恐行动。

塔吉克斯坦官方消息称，有组织犯罪集团获得了国际恐怖组织的支持，并从境外获得了武器装备。官方强调称，犯罪集团的目的是破坏该国的社会稳定，其成员中还包括了外国雇佣军。

塔内务部发布的后续消息称，在反恐行动执行过程中，安全部队的1名军官死亡，13名军人受伤；有8名暴徒被消灭，11人受伤，约70名犯罪团伙的成员被逮捕。

针对上述消息，哈萨克斯坦世界经济与政治研究所研究员叶尔苏力坦·詹塞托夫在接受《哈萨克斯坦真理报》采访时表示，考虑到近期阿富汗各武装力量活动增多，以及塔吉克斯坦与阿富汗边境局势紧张的背景下，塔吉克斯坦局势值得所有中亚国家关注。

詹塞托夫认为，有可能从阿富汗向中亚方向渗透的犯罪团伙，将成为对地区安全与稳定造成的主要威胁之一。此外，有可能造成的动荡局势，还将会产生一系列广泛的后果，包括可能导致的人道主义灾难、难民潮和毒品泛滥等风险。

叶尔苏力坦·詹塞托夫指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月16日在莫斯科召开的集安组织峰会上，着重强调了中亚地区的安全问题，并特别提到了来自阿富汗方向的威胁。

这位研究员认为，如果塔吉克斯坦的局势发生恶化，可能会需要引入集安组织的维和部队，不过其前提是塔吉克斯坦官方首先向集安组织提出申请。

叶尔苏力坦·詹塞托夫还表示，如果塔吉克斯坦官方确实提出申请，而集安组织也同意并准备组织维和部队，那么这样的维和行动最好是在联合国的维和行动框架下予以实施。

专家指出，这样的做法将能够加强集安组织的法律地位，提升该组织在国际维和体系中的威望，并确保集安组织能够更加积极地参与国际维和行动。

而哈萨克斯坦欧亚一体化研究所（IEI）首席研究员努拉勒·卡玛利则对是否应该向塔吉克斯坦派遣集安组织维和部队，保持着怀疑的态度。

努拉勒·卡玛利指出，集安组织维和部队的行动被规范在打击恐怖主义方面，而杜尚别方面也确实提到了恐怖主义组织对该国当前局势的影响。但与此同时，塔吉克斯坦的反对派指责政府当局对抗议活动的镇压和对当地政治活动家的压制，如果没有在对当地情报进行具体详细的梳理和分析的情况下，外国维和部队的进驻，很有可能起到反作用，导致当地居民反对维和部队和人员，这反而可能导致冲突的进一步升级。

努拉勒·卡玛利强调，有必要对现场直接发生的情况进行客观评估，同时考虑到当地的心态和情绪，所有的决定都必须取决于正确的信息定位。

这位专家还表示，如果塔吉克斯坦官方正式提出了申请，作为集安组织的成员，哈萨克斯坦有义务向该国派出维和人员。而塔吉克斯坦也并不是哈萨克斯坦维和部队陌生的区域，有关机构在组织维和部队的人员、装备安排等工作时，应借鉴和考虑到维和老兵的经验教训。

值得指出，哈萨克斯坦曾在1992年作为集安组织的成员，与俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯一道，应塔吉克斯坦政府的申请，向该国派出过代号为Казбат的维和部队，被部署在塔吉克斯坦与阿富汗边境区域执行维和任务。

1995年，Казбат维和部队在塔吉克斯坦的帕西哈维尔山谷遭到一个大型的准军事化极端组织的攻击，在经过近4个小时的战斗并牺牲了17名军人后，成功的击退了激进分子。

【编译：木合塔尔·木拉提】