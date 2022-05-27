哈吉两国将加强农业领域合作

哈通社/比什凯克/5月27日--哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦将加强农业领域的合作。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日对吉尔吉斯斯坦进行正式访问，与该国总统萨德尔·扎帕罗夫举行大小范围会谈，并签署10份合作文件。

会谈期间，两国元首表示，有意在农业综合体的多个领域建立合作。例如，在作物生产、畜牧业、兽医、农业机械化和自动化、植物检疫、农产品加工，以及农业科学等。

在这方面，哈萨克斯坦共和国农业部与吉尔吉斯共和国农业部之间签署了谅解备忘录。

哈萨克斯坦农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫强调了两国在农业领域合作的重要性。

-我们认为增加农产品相互贸易是两国农业部共同工作的重点之一。哈萨克斯坦有意继续以互惠互利的条件向吉尔吉斯斯坦供应面粉、植物油、意大利面、鸡蛋、乳制品、巧克力和糖果。同时，我们有意从吉尔吉斯斯坦进口早熟蔬菜，包括土豆、胡萝卜和洋葱等。我们建议继续努力增加两国之间的贸易，改善贸易结构，扩大商品供应范围。相信本备忘录的签署将有助于进一步发展两国在农业领域的合作。-他说。

据统计，2022年1-3月，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦农产品及加工农产品贸易额达4340万美元。

在此期间，哈萨克斯坦对吉尔吉斯斯坦的出口额为2870万美元。

哈萨克斯坦主要的出口品为 — 水，包括矿泉水和苏打水。此外，还包括动植物油、面食、家禽和食品副产品、植物油、面包和面粉制品和其他产品。

2022年1-3月，自吉尔吉斯斯坦的进口额为1470万美元。

【编译：阿依波塔】