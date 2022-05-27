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    16:43, 27 五月 2022 | GMT +6

    超七成哈国公民支持宪法修正案

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    哈通社/努尔苏丹/5月27日 – 民调显示哈萨克斯坦国民的75.9%赞同对现行宪法进行修订。

    哈萨克斯坦阿玛纳特（AMANAT）党下属的社会政治研究所公布了主题为《Referendum: Halyq üni（公投：人民的声音）》的民意调查结果。

    民意调查结果显示，67.9%的哈萨克斯坦人相信宪法改革将对国家发展带来良好的影响。

    也就是说，绝大多数的公民对宪法修正案持积极态度。

    民调中下列内容获得的支持率最高：

    ·加强对公民权益的保障——80.1%

    ·增加公民参与国家管理事务的可能性——76.8%

    ·从超级总统制模式全面转向总统制共和国——73.5%

    ·对政府机构职权进行重新分配——72.3%

    ·增强议会的作用和地位——64.4%

    阿玛纳特党秘书达吾列特·卡利别克说：

    -哈萨克斯坦国民当中有67.9%的人相信宪法改革将对国家发展带来良好的影响。三分之二的选民表示会参加6月5日的修宪公投。-

    社会政治研究所主人玛蒂娜·努尔哈利耶娃表示，民众对变革的需求是十分明显的。

    - 最新的社会调查显示当前的社会政治进程得到了良好的评价。87.5%的公民期待国家能够出现一个明显的变化。受访者当中55.4%具有积极的公民立场。全国范围内共有1700多名公民参与了此次抽样调查。-她说。


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 政治 阿玛纳特党 修宪 黄金储备 新哈萨克斯坦 宪法 全民公投
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