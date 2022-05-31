国务秘书就全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会工作情况接受哈通社专访

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦国务秘书叶尔兰·卡林接受哈通社专访，介绍了全面恢复大清洗（前苏联政治大迫害）受害者名誉国家委员会成立至今开展的工作和取得的成果。

记者：叶尔兰·特尼姆拜吾勒，全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会于2020年11月，根据总统的相关命令成立至今，都开展了哪些工作，相关工作涉及到了哪些资源？

叶尔兰·卡林：国家委员会从事的是一项规模庞大的项目。该委员会的工作标志着哈萨克斯坦对 20 世纪 20 ~ 50 年代历史的研究进入了一个新阶段，我们将完全恢复黑暗事件的编年史，并保存在极权主义年代遭受苦难的哈萨克斯坦人的历史记忆。

因此，在国家委员会的基础上，组织了系统、多方面的工作。

首先，在研究政治迫害问题上投入了大量的学术资源。

过去该领域的研究只局限于少数个人，缺乏系统性。因此我们决定在国家委员会的整合下，将相关领域的专家学者集中起来。

目前，国家委员会工作组中共有316名研究人员，其中261人获准阅读和研究尚处于机密状态的文件信息。

此外还在各地区组织了国家委员会的下属分委会，分散在各地的研究人员加起来超过了500人。

第二，制定了追溯-研究工作的组织方式。

政治压迫历史的研究需要认真和全面的看待。

每一份文件、每一件事件，都不是可以随便从档案中摘录下来，公布出去就行了的。

这些都是一个活生生的人，或者一群人的历史。为了客观地评估它们，必须要开展基于事实的研究。

国家委员会成立之初，大部分关于政治迫害受害者的文件和资料都存放在全国各档案馆，没有一个统一的调阅制度。

而且，许多文件还处于机密状态并未解封，想要调阅非常困难。

国家委员会为此专门开发了一套特殊方案，用于快速检索各种档案中的历史文献并对其进行定性分析。

国家委员会的学者们都接受了使用这一检索方案的培训，以便于他们在中央和地方文件库中检索相应的封存文档。

有基于此，我们拥有了一批能够有效开展工作的团队。

第三，为了能够开展具体的工作，国家委员会集中了国家机关和地方下属部门的力量。

它们为我们的学者们开展工作提供了相当大的协助。

学者们现在有机会接触过去无法企及的文件和资料库。在各地的档案馆设立了专门办公室，并对档案员进行专门培训，为国家委员会的代表提供咨询支持。

所有组织和行政问题均已解决，可同时研究、检索和比较全国各地区档案中的资料。

记者：在国家委员会的工作基础上，目前取得了哪些成果？

叶尔兰·卡林：国家委员会并不局限于单纯的资料整理工作。最重要的，是建立一个开展研究工作的系统性方案，并基于此开启法案制定的进程。

当前，国家委员会的工作成果已经体现在真实数据和真实业务流程中。

具体来说，得益于有效的档案材料搜索和分析系统，大部分历史文献都按时间顺序进行了识别和整理。

这项工作在全国各地区的60多个国家和部门档案馆开展。利用参与这项工作的学者和研究人员的巨大潜力，国家委员会提供业务搜索、文件分类并将其整合到一个单一的教育数据库中。

国家委员会的决议，还促进了部门间有关政治迫害受害者文件解密工作的组织和有效协调，特别是总检察官办公室、内务部和国家安全委员会封存的资料。

截至目前，已经对总检察官办公室封存的240万份文档，国家安全委员会封存的1500份档案和文件，内务部封存的5300多分文件进行了解密。

在国家委员会开展的工作下，检察院机关根据新的证据为250多名公民恢复了名誉。这些人中大部分属于被强制流放和迁徙的受害者。

国家总统在2020年签署的总统令成为了上述工作的基础。

具体来说，根据此前的《全面恢复大清洗受害者名誉法》，需要受害者或其家属向检察机关提起申诉。但通过该总统令，检察机关无需等待苦主的申诉，即可针对政治迫害案件开展调查并为被害者平反

为了更加方便的研究仍处于封存状态的机密文档，我们建立了档案资料研究中心。全国所有档案馆中大部分关于政治迫害历史的档案资料，都被整合到该中心的数据库中并系统化。

各部门档案会按照特殊的时间表进行准备并提交给档案资料研究中心。而该中心的工作人员会对来自各个机构的解密文件进行科学处理、恢复和数字化。

截至目前该中心已经收集了大约 5 万份材料，这项工作将按计划继续进行。

最终，我们将会拥有一个全面涵盖了上世纪20~50年代政治迫害运动所有历史资料的国家级信息库。

这将为有意开展这一领域工作的学者查询资料提供巨大的便利。

与此同时，国家委员会的公关工作也在有效地开展当中。

为了科学地论证国家委员会的研究成果，出版了以史料为基础的研究专著。

迄今为止，已经出版了两套这样的合集，其中包含有关政治迫害活动的组织和相关行政文件的信息。这项工作将全年持续进行，并将形成国家委员会的学术文献库。

该方向上的另一项重要工作是创建一个特殊的门户网站，收集和更新国家委员会的数据库。

该门户网站将会系统化的公布那些恢复了名誉，但不为公众所知的哈萨克斯坦人的信息，这些信息基于国家委员会查证的飞机米材料和案例。

通过这种方式，将建立一整套向公众完全公开和充满可及性的信息平台，其内容也将不断得到补充和更新。

这一切，都是为了平反那些无辜遭到政治压迫的哈萨克斯坦人的清誉，使他们的后人知晓自己的先辈从来都不是所谓的«人民之敌»。

记者：接下来国家委员会将会着重开展哪一方向上的工作？恢复政治迫害受害者名誉的工作将会如何继续开展？

叶尔兰·卡林：我想强调指出，国家委员会最主要的任务并不是在短期内为20世纪20~50年代蒙冤的政治迫害受害者洗清冤屈，因为这是法院和检察院的工作。

国家委员会的工作旨在为政治迫害受害者的平反，创造必要的法律、组织、科学和分析基础。

相关机构和国家机关将根据国家委员会的调查结果，推进各自负责的工作内容，为因过去的法律无法涵盖相关情况而无法平反的哈萨克斯坦公民恢复名誉。

到目前为止，国家委员会的工作已接近尾声，旨在为建立结论和完善立法而搜索和组建的数据库的主要工作即将结束。

上述工作结束后，国家委员会计划结束相关的任务。根据计划安排，预计会在年底完成工作。

记者：在国家委员会正式完成任务之后，后续的工作会如何开展？

叶尔兰·卡林：国家委员会是为了作为系统化研究工作和恢复平反工作进程的决策平台而成立的。

因此，以国家委员会的决定为基础建立的各类规则和平台，都将在一定程度上得到保留，并将继续发挥作用。

目前，项目办公室作为国家委员会基础机构和方法机关，仍在持续工作。

今后办公室将进行重组，并将作为一个专家机构开展方法学和咨询活动，继续开展政治迫害受害者的公开数字化信息库的完善工作，并持续出版有关这一主题的研究著作。

此外，在至2023年的针对性资助计划框架下，将会为从事大清洗受害者研究工作的学者和研究人员提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】